Diocesi: card. Cantoni (Como) ai neosacerdoti, “appassionatevi nel consegnare continuamente la vostra vita a Cristo”

“Lo Spirito Santo sta per ricoprirvi con la sua ombra, vi rivestirà dei sentimenti di Cristo, vi ricolmerà dei suoi doni, perché siate pronti a impegnarvi con coraggio e piena disponibilità alla missione alla quale la Chiesa vi destina”. Lo ha detto questa mattina in cattedrale il cardinale arcivescovo di Como Oscar Cantoni, nell’omelia del rito di ordinazione presbiterale di quattro nuovi sacerdoti: don Alessio Cifani, don Tommaso Daminato, don Roberto Stimamiglio, don Simone Tettamanti. “Si tratta di andare in cerca di chi, per motivi diversi, si è allontanato dalla fede, spesso perché deluso dai nostri comportamenti – ha spiegato il presule – di offrire motivi di speranza e di vita a quanti vogliono ricominciare a credere, ma è pure necessario rivitalizzare la fede dei cristiani, per i quali il Vangelo è spesso insignificante, sia di quelli che, pur rimanendo nella Chiesa, non hanno modo di approfondire le ragioni essenziali della fede e dello stile di vita cristiano, mentre si sono lasciati influenzare dalla mentalità per lo più pagana della società”. “Appassionatevi nel consegnare continuamente la vostra vita a Cristo”, l’esortazione del card. Cantoni. “Esiste oggi una vera domanda sui grandi interrogativi della vita, sul significato dell’amore e del dolore, sul Dio di Gesù Cristo, cercato e trovato però in modi diversi di un tempo, con linguaggi e segni nuovi, che occorre pazientemente costruire. Siate pastori credibili – ha concluso – e molti saranno attratti dalla vostra presenza rassicurante e dalla gioia che trasparirà dai vostri volti”.

I preti novelli presiederanno domani, solennità del Corpus Domini, la prima messa nelle comunità di origine.