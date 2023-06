Meeting dei giornalisti: Metsola (Parlamento Ue), “in Europa contano grandezza delle idee e fermezza delle convinzioni”. Omaggio a Sassoli

(Photo European Parliament)

“Un saluto a tutti voi che siete riuniti oggi a Grottammare per questo importante incontro sul giornalismo di prossimità”: Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, esordisce così nel videomessaggio inviato al Meeting nazionale dei giornalisti, sul “Giornalismo di prossimità”, in corso a Grottammare. “Voglio rivolgere un pensiero al nostro amico e collega David Maria Sassoli. David, che tanto si è speso per avvicinare il Parlamento europeo ai suoi cittadini, ha fatto della prossimità un principio come giornalista e come politico”, afferma Metsola. “David diceva che l’Europa deve ritrovare l’orgoglio ed essere un modello di democrazia, di libertà e di prosperità. Diceva che l’Europa dev’essere speranza anche per chi è al di là delle nostre frontiere. Queste sue parole oggi sono più attuali che mai”.

“La nostra Europa non è un’entità lontana, le nostre differenze e la nostra capacità di unirci sono ciò che ci rende forti”. La presidente aggiunge: “l’abbiamo dimostrato durante la pandemia e lo stiamo dimostrando oggi schierandoci al fianco dell’Ucraina”.

“Una parte fondamentale del mio mandato da presidente del Parlamento europeo è quella di parlare con i cittadini: nelle città, nei Comuni, nelle scuole di tutta l’Unione”. Si tratta di “ascoltare e imparare dai cittadini europei come far funzionare l’Europa per loro. Noi – aggiunge – contiamo anche sul vostro aiuto, perché il giornalismo di prossimità può essere parte di questa grande sfida. Siate promotori di un giornalismo che va incontro alla gente, spiegando soprattutto ai giovani – che potranno votare per la prima volta l’anno prossimo – che nella nostra Europa contano la grandezza delle idee e la fermezza delle convinzioni”. E conclude: “l’Europa vale la pena, vale il vostro tempo, la vostra energia, la vostra convinzione. Vale le frustrazioni che a volte provoca. Ma non lasciate che nessuno vi convinca del contrario. La nostra Unione europea non è perfetta, ma possiamo migliorarla e dobbiamo lottare per essa, andando a votare e convincendo anche i nostri amici e la nostra famiglia a farlo. Continuate a credere nella promessa dell’Europa”.