Corpus Domini: Ragusa, domani solenne pontificale con il vescovo La Placa e processione eucaristica

Domani, solennità del Corpus Domini, anche nella diocesi di Ragusa si svolgerà la processione eucaristica, la più importante tra tutte le processioni che accompagnano i cammini delle comunità, che porterà tra le vie della città sotto un baldacchino l’ostensorio con Gesù Eucarestia presente nel Santissimo Sacramento. La solenne processione eucaristica partirà alle 20 dalla cattedrale di San Giovanni Battista percorrendo piazza San Giovanni, corso Italia, via Matteotti, via Odierna, via Roma, via Sant’Anna, via Rapisardi, corso Italia, piazza San Giovanni dove, al rientro, ci sarà la benedizione eucaristica.

Il programma della giornata si aprirà, alle 18, nella chiesa della Badia con un incontro di tutti gli adoratori delle cappelle dell’adorazione eucaristica e dei ministri straordinari della Comunione. Seguirà, alle 19 in cattedrale, il solenne pontificale presieduto dal vescovo Giuseppe La Placa alla presenza delle autorità, dei canonici del Capitolo della cattedrale, dei sacerdoti e dei fedeli. La solenne concelebrazione sarà animata dal coro della cattedrale, presieduto dal maestro Giovanni Giaquinta, con all’organo il maestro Giorgio Occhipinti.