Corpus Domini: Pisa, domenica messa in cattedrale con mons. Benotto e processione

In occasione della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini), nella serata di domenica 11 giugno, l’arcivescovo di Pisa, mons. Giovanni Paolo Benotto, presiederà alle 18 in cattedrale la celebrazione eucaristica con il conferimento del mandato ai ministri straordinari della Comunione. La messa sarà preceduta, dalle 15.30, dall’esposizione del Ss. Sacramento e seguita dalla processione per le vie della città fino alle chiesa di Santa Caterina dove verrà impartita la benedizione eucaristica.