Donazione sangue: ministero Salute, il 12 giugno presentazione della campagna nazionale con Schillaci

Si terrà lunedì 12 giugno alle 11, presso l’Auditorium “C. Piccinno” del ministero della Salute, l’evento di presentazione della campagna nazionale per la donazione di sangue e plasma “Dona vita, dona sangue” promossa dal dicastero in collaborazione con il Centro nazionale sangue (Cns) e con il coinvolgimento di partner istituzionali, associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue.

Intervengono il ministro della Salute Orazio Schillaci; il direttore Cns Vincenzo De Angelis; l’ispettore generale della sanità militare (Igesan) Vito Ferrara; il presidente del Comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio, Stefano Ubertini; il segretario generale Fnomceo Roberto Monaco; ol vice presidente vicario dell’Anci, Roberto Pella. A seguire il focus con i rappresentanti delle associazioni, che partecipano attivamente alla campagna, Giampiero Briola (Avis), Paolo Monorchio (Cri), Giovanni Musso (Fidas) e Vincenzo Manzo (Fratres). Durante l’evento sarà proiettato lo spot istituzionale realizzato con l’attrice Carolina Crescentini, testimonial della campagna, e saranno illustrate le iniziative informative, culturali e sportive che partiranno su tutto il territorio nazionale dal 14 giugno, Giornata mondiale del donatore di sangue.

Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming sui canali ufficiali del ministero della Salute.