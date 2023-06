Papa al Gemelli: Alfieri, “nessun problema cardiaco”, “gli abbiamo consigliato di fare parte della convalescenza in ospedale”le”

“Papa Francesco non ha nessun problema cardiaco attualmente, né lo ha mai avuto in passato. Non ha mai avuto un’ischemia cardiaca o un infarto del miocardio”. A smentire categoricamente le false indiscrezioni di stampa sulla salute del Santo Padre è stato il chirurgo che l’ha operato al Gemelli, Sergio Alfieri, rispondendo alle domande dei giornalisti durante il punto stampa odierno nell’atrio del Policlinico Gemelli, dove il Papa si trova da mercoledì scorso per l’operazione all’addome. “Per questo tipo di interventi la degenza è in genere di quattro o cinque giorni”, ha spiegato Alfieri: “Abbiamo chiesto al Santo Padre di fare una parte della convalescenza in ospedale, almeno per una settimana, in modo da permettere la cicatrizzazione della parete addominale in modo ottimale. Se nei giorni successivi all’operazione non si fa un’accurata attenzione, e la rete addominale si strappa, bisognerebbe riportarlo in sala operatoria. Se invece si fa un’attenta convalescenza non solo il Papa tornerà alla sua normale attività, ma starà meglio di prima. Per questo gli abbiamo suggerito prudenza, e lui nella sua saggezza ha accettato. In questo modo, gli permettiamo di tornare alla sua normale attività lavorativa con maggiore forza e sicurezza. Come sapete, il Santo Padre non si risparmia”.