Ecuador: la Caritas si mobilita dopo l’alluvione che ha colpito Esmeraldas, allestite sei mense che erogano 800 pasti al giorno

A quasi una settimana dall’inondazione che ha colpito 15 mila persone nella provincia di Esmeraldas, il locale vicariato apostolico ha attivato varie iniziative, dopo aver promosso un comitato di crisi per dare una risposta immediata alle diverse parrocchie colpite dall’emergenza. “Le prime parrocchie a ricevere gli aiuti sono state quelle di Santa Maria Ausiliatrice e Santa Teresina”, riporta sul sito di Caritas Ecuador padre José Antonio Maeso, coordinatore della Pastorale Sociale Caritas di Esmeraldas, il quale sottolinea come “i parroci delle varie parrocchie si sono riuniti per portare cibo alla popolazione dei quartieri colpiti. Sono state allestite sei mense che forniscono 800 pasti al giorno nei quartieri. Le Caritas parrocchiali hanno agito immediatamente per consegnare cibo e vestiti alle famiglie colpite. È stato allestito un centro di raccolta per ricevere le donazioni e distribuirle alle famiglie colpite”. Le iniziative di solidarietà non si sono fatte attendere: più di 100 volontari della Caritas, 30 giovani della pastorale giovanile, vari movimenti ecclesiali e catechisti stanno lavorando per aiutare le persone colpite. Le parrocchie e diverse scuole stanno sostenendo la popolazione alluvionata con donazioni di cibo.