Donazione sangue: Avis Toscana, “donare tutto l’anno per fare la differenza”. Il 14 giugno a Firenze monumenti illuminati in rosso

“Non ci stancheremo mai di ripeterlo: donare deve diventare un’abitudine, non un atteggiamento episodico. In Toscana abbiamo bisogno di più sangue e più plasma per fronteggiare la richiesta quotidiana”. A dirlo è Claudia Firenze, presidente dell’Avis regionale, che torna sul tema in occasione della “Settimana del donatore di sangue”, in programma dal 10 al 18 di giugno. “Il processo di sensibilizzazione collettiva – dicono la presidente regionale di Avis e il presidente fiorentino Luigi Conte – resta il migliore degli strumenti di persuasione possibili.”. Occorre evitare, proseguono, che “le donazioni si concentrino soltanto in concomitanza di eventi appositamente organizzati, perché il fabbisogno, anche in Toscana, non viaggia a sprazzi. È, piuttosto, continuativo e crescente”.

La settimana dedicata alle donazioni inizia il 10 e 11 giugno con la Scuola di formazione Avis, con un appuntamento, guidato dai docenti Andrea Volterrani e Marco Serra, intitolato “Dai bisogni ai sogni per Avis Toscana”. Il secondo evento è in programma sempre a Firenze per mercoledì 14 giugno: dalle 10 alle 11,30 in piazza del Duomo, ecco il concerto della fanfara dell’Accademia Navale di Livorno. Un modo, per Avis regionale Toscana e Avis comunale Firenze, di celebrare pubblicamente tutti i donatori di plasma e sangue. Sempre il 14 giugno – Giornata mondiale del donatore di sangue – Palazzo Strozzi Sacrati ed il Palazzo del Pegaso saranno simbolicamente illuminati di rosso, per iniziativa di Avis Toscana e Avis Firenze in collaborazione con il Consiglio e la Giunta regionale. Verranno illuminate di rosso le cinque Porte Storiche di Firenze (porta alla Croce, porta san Gallo, porta al Prato, porta Romana e porta san Frediano). Infine, sabato 17 giugno, in occasione della “Giornata regionale della donazione del sangue” organizzata dalla Regione Toscana e a cui parteciperanno tutte le associazioni, Claudia Firenze interverrà al Meyer Health Campus (appuntamento dalle 9 alle 14) per parlare della necessità di fare più formazione nel segmento.