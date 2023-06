Papa al Gemelli: anche la terza notte è trascorsa bene

Anche la terza notte di Papa Francesco al Gemelli, come le due precedenti, è trascorsa bene. Lo fa sapere la Sala Stampa della Santa Sede. Il decorso post-operatorio, come aveva reso noto ieri il direttore, Matteo Bruni, “continua ad essere regolare e nella norma” e, dopo l’intervento chirurgico di mercoledì scorso all’addome per scongiurare un’occlusione intestinale, il quadro clinico generale è in progressivo miglioramento, ha fatto sapere lo staff medico dell’ospedale romano. Lo dimostra, del resto, la giornata di ieri, durante la quale il Santo Padre, nell’appartamento a lui riservato al decimo piano, ha ripreso a mobilizzarsi: dopo colazione aveva trascorso gran parte della mattinata in poltrona, leggendo i quotidiani e iniziando a riprendere il lavoro, attività che si era poi intensificata nel pomeriggio.