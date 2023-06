Bambini malati: Vidas, a Milano l’auto che li trasporta al Day Hospice è un albero di fragole firmato dallo street artist Pao

Fragole rosse che fanno capolino da una selva lussureggiante di foglie verdi. Api paffute che svolazzano tra flutti azzurri e piccole stelle. L’inconfondibile pinguino dai grandi occhi felici che spalanca le ali. È un universo fantastico e colorato quello che lo street artist milanese Pao ha ideato appositamente per decorare la speciale auto con cui i volontari di Vidas trasportano a Casa Sollievo Bimbi i piccoli pazienti affetti da malattie gravissime. Alla consegna avvenuta nel cortile di Vidas, in via Ojetti 66, erano presenti Pao, alias Paolo Bordino, l’intera equipe pediatrica di Casa Sollievo Bimbi e un nutrito gruppo di volontari.

“Ho voluto rendere allegro e colorato questo pulmino che aiuta tanti bambini e le loro famiglie in un momento delicato delle loro vite. Sono contento di questa collaborazione, dando il mio piccolo contributo all’importante lavoro che Vidas porta avanti”, ha detto Pao. Il mezzo mobile, donato a Vidas lo scorso anno dal Lions Club della Città Metropolitana di Milano, ha quattro posti ed è allestito per le particolari esigenze di spostamento dei pazienti in carrozzina. Grazie alla generosità di Pao ora è anche più gioioso e accogliente, davvero a misura di tutti quei bambini che periodicamente devono affrontare, insieme ai genitori, il viaggio fino al Day Hospice in Casa Sollievo Bimbi oppure presso le strutture ospedaliere per visite specialistiche. Ad accompagnarli in questo tragitto 9 autisti volontari che si danno il cambio non solo per guidare ma anche per fare loro compagnia durante i momenti di attesa.

L’attenzione alla bellezza è da sempre fondamentale per Vodas che ha costruito Casa Sollievo Bimbi, il primo hospice pediatrico della Lombardia realizzato interamente con fondi propri grazie alla generosità di circa 25mila donatori, pensando a creare un luogo di cura che fosse confortevole e ospitale per i bambini e le loro famiglie. Uno spazio ampio e luminoso, con sei mini appartamenti, studi medici, una palestra e ambienti comuni per lo svago e il gioco, come la cucina, il teatrino e la sala giochi.

In Casa Sollievo Bimbi, da giugno 2021, accanto alla degenza è operativo anche il Day Hospice, che offre ai piccoli pazienti un’assistenza diversificata e più leggera. In questa struttura, aperta per il momento due mattine a settimana, il martedì e il mercoledì, si svolgono procedure diagnostiche dedicate ma soprattutto attività riabilitative e psicoeducative pensate per coinvolgere l’intera rete familiare dei piccoli pazienti. Il Day Hospice è infatti dotato dei migliori strumenti e attrezzature per il gioco del bambino e per la riabilitazione pediatrica, con il vantaggio di poter essere utilizzati in gruppo, diversamente da quanto avviene a domicilio.