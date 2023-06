Diocesi: Cesena, il 14 giugno presentazione del programma definitivo del bicentenario della morte di papa Pio VII Chiaramonti

In vista delle celebrazioni per il bicentenario della morte di papa Pio VII Chiaramonti, mercoledì 14 giugno alle 11,30 nei locali dell’episcopio, in via Vescovado 9 a Cesena, è convocata una conferenza stampa durante la quale verrà illustrato il programma definitivo.

Alla conferenza stampa prenderanno parte: mons. Douglas Regattieri, vescovo di Cesena-Sarsina; dom Mauro Maccarinelli, abate di Santa Maria del Monte; mons. Walter Amaducci, vicario episcopale per la pastorale; Marino Mengozzi, direttore dell’Ufficio diocesano di arte sacra; Christian Castorri, vicesindaco di Cesena.