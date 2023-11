Diocesi: Albenga-Imperia, sabato 11 novembre convegno Caritas con don Pagniello

Don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana, sarà ospite al convegno della Caritas di Albenga-Imperia che avrà luogo, sabato 11 novembre, ad Albenga. L’evento, fa sapere la diocesi, apre la settimana in preparazione alla Giornata mondiale dei Poveri che quest’anno si celebra domenica 19 novembre. Dopo la preghiera e il saluto del vescovo Guglielmo Borghetti, presidente della Caritas Diocesana, alle 10.30 Giorgio Barbaria presenterà il tema “Testimoni della sofferenza, fratelli nella carità. In ascolto dei Padri”. Seguirà una breve tavola rotonda di testimonianze a cui parteciperanno con Antonella Bellissimo (attuale direttore dell’Ufficio Caritas Diocesana) alcuni ex direttori che l’hanno preceduta nell’incarico: mons. Antonio Suetta (ora vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo), don Ivo Raimondo (parroco della chiesa cattedrale di San Michele ad Albenga e già Vicario Generale) e don Alessio Roggero (vicedirettore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali e dell’Ufficio Caritas Diocesana). Don Marco Pagniello, direttore della Caritas Italiana, interverrà sul tema “Opere, segno di Carità”. Nello stesso giorno sarà inaugurata ad Albenga la mostra fotografica “La bellezza della Carità” a cura dei volontari dei Centri di Ascolto e Servizi (visitabile fino al 19 novembre).