Diocesi: Acireale, consegnati i lavori per il Centro pastorale ad Aci San Filippo

Nella giornata di ieri, venerdì 10 novembre, nella Curia diocesana, alla presenza del parroco di Aci San Filippo don Roberto Strano, del vicario generale mons. Agostino Russo e del direttore Ufficio Beni Culturali ed Edilizia di Culto don Angelo Milone, sono stati consegnati i lavori alla ditta che eseguirà il recupero dei locali dismessi dagli uffici postali che si trovano nella piazzetta antistante la basilica intitolata a San Filippo d’Agira per realizzare il nuovo centro pastorale. Dopo aver apposto la firma sul contratto, stipulato tra le parti coinvolte, si è dato il via a perseguire le finalità di riassetto funzionale. Il centro pastorale costerà oltre 100mila euro e sarà finanziato per il 70% dalla Conferenza episcopale italiana con le risorse dell’otto per mille e per il 30% dalla Comunità parrocchiale con una raccolta fondi avviata tra i fedeli. L’impresa esecutrice inizierà i lavori in questo mese di novembre e saranno ultimati entro il nuovo anno 2024. L’edificio sarà composto da diversi locali che saranno adatti ad ospitare attività sociali, ricreative e di aggregazione, per riunioni o incontri. “Un ringraziamento particolare va rivolto al vescovo Raspanti e agli Uffici di Curia che hanno permesso la ricezione dei finanziamenti. Anche ai sanfilippoti va il mio senso di gratitudine perché con impegno e zelo cercano di partecipare alle spese ordinarie e straordinarie della comunità – dice il parroco, don Roberto Strano -. Il ruolo del centro pastorale è fondamentale, in un paese dove sono pochi i centri di aggregazione e educazione ai valori cristiani e civili. Le persone qui potranno incontrarsi e organizzare eventi che coinvolgono l’intera comunità”.