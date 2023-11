Fondazione Ambrosianeum: “Regionalismo differenziato, come e perché?”. Dibattito a Milano

La Fondazione culturale Ambrosianeum affronterà il tema del regionalismo differenziato sabato 11 novembre (ore 9.30) presso la sede in via delle Ore 3 a Milano. “Un incontro – spiegano i promotori – che vuole fornire un’occasione di approfondimento sugli aspetti giuridico legislativi e la possibilità di ascoltare diversi punti di vista politici, grazie ad autorevoli voci accademiche e politiche e con particolare riferimento a quanto potrebbe accadere in Lombardia”. “In un dibattito sempre più polarizzato e politicizzato, è utile provare a capire se e cosa cambierebbe con il cosiddetto regionalismo differenziato, una delle riforme costituzionali proposte dall’attuale governo”. Introduce Floriana Cerniglia, Università Cattolica, direttrice del Centro di ricerche in analisi economica e sviluppo economico internazionale. Intervengono: Massimo Bordignon, Università Cattolica; Emilio Del Bono, vicepresidente Consiglio regionale della Lombardi; Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia. Coordina Fabio Pizzul, presidente Fondazione Ambrosianeum.