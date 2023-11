Diocesi: Bologna, domenica nella chiesa del Corpus Domini inaugurazione della mostra “La cura della casa comune”

È in programma per il pomeriggio di domenica 12 novembre, nella chiesa del Corpus Domini a Bologna, l’inaugurazione della mostra sull’ecologia integrale “La cura della casa comune”. Durante la cerimonia, con inizio alle 15.30, verrà letto un messaggio inviato dal cardinale arcivescovo Matteo Maria Zuppi. L’iniziativa è proposta da Tavolo diocesano per la custodia del Creato e nuovi Stili di vita, Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, Fraternità francescana “Frate Jacopa”, Ordine francescano secolare dell’Emilia-Romagna, Azione Cattolica Bologna, Movimento adulti scout cattolici italiani, Movimento Laudato si’ e Comunità missionaria di Villaregia.