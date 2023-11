Argentina: il 17 novembre una giornata di preghiera per il Paese

I vescovi argentini hanno concluso la propria assemblea plenaria, convocando una giornata di preghiera per l’Argentina, che si terrà venerdì 17 novembre, due giorni prima del ballottaggio delle elezioni presidenziali In precedenza, si sono recati giovedì in pellegrinaggio alla Basilica di Nostra Signora di Luján, dove hanno celebrato una messa per “pregare per la Patria” e ringraziare per l’imminente beatificazione del cardinale Eduardo Pironio. La celebrazione è stata presieduta dal card. Angel Rossi, arcivescovo di Córdoba, il quale ha affermato: “La nostra gente ha ben chiaro nel cuore che Luján è la casa della madre e, quindi, è un punto di riferimento sicuro a cui torna sempre. Quando ci sono cose belle da festeggiare e di cui essere grati, o in questi tempi duri, quando ci rivolgiamo per cercare sollievo e forza tra le braccia della Madre. Abbiamo bisogno di un luogo in cui sentirci accettati incondizionatamente, in cui riacquistare fiducia e perdere le paure; in cui, riparati e protetti dalle cure materne, possiamo guarire le ferite”. Il cardinale ha poi spiegato che i vescovi presenti “vengono non con i nostri meriti, ma con le nostre stanchezze e oppressioni, senza nascondere le nostre miserie e debolezze, perché vogliamo unirci all’appello del nostro popolo e chiedere con loro che la Madre si prenda cura di noi, delle nostre famiglie, dei nonni, dei bambini e dei giovani intrappolati nella droga; che non manchi il pane sulla tavola, le medicine per i malati e, soprattutto, che ci sia pace nel mondo e nella nostra terra”.