Sanità: Roma, riparte all’Idi il corso di laurea triennale in Infermieristica dell’Università di Tor Vergata. Ieri dies academicus 2023-24

L’Idi Irccs, Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma, sarà una delle sedi del Corso di laurea triennale in infermieristica dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata, così come previsto dalla convenzione firmata tra l’Ateneo romano e l’Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico. Alla presenza di p. Giuseppe Pusceddu, presidente della Fondazione Luigi Maria Monti; della pro rettrice dell’Università di Tor Vergata, Rosaria Alvaro; di Gennaro Rocco, consulente scientifico del corso; di Alessandro Zurzolo, consigliere delegato della suddetta Fondazione, e di Anna Rita Panebianco, direttore sanitario Idi Irccs, si è inaugurato l’anno accademico 2023/2024 ed il corso di laurea in infermieristica. Sono 28 gli iscritti che frequenteranno il corso, presenti alla cerimonia di inaugurazione in via dei Monti di Creta. “Ci apprestiamo ad aprire un anno accademico con entusiasmo e passione – ha affermato Alvaro -, certi che questa struttura rappresenta un centro di eccellenza non soltanto nella cura delle malattie delle pelle, ma anche di altre patologie e nella ricerca”. Per lo svolgimento del corso, l’Idi Irccs metterà a disposizione le proprie strutture assistenziali e didattiche, quelle necessarie per l’insegnamento teorico e quelle per il tirocinio, e l’insegnamento clinico professionale, puntando sulla competenza del proprio personale e nella propria capacità di formazione. Nel ricordare che proprio ieri ricorrevano i 20 anni dalla beatificazione del fondatore p. Luigi Maria Monti, p. Pusceddu lo ha definito “un esempio da imitare nella pratica professionale oltre che nelle virtù spirituali. Padre Monti era un infermiere e se oggi esiste l’Idi, che vanta oltre cento anni di storia nella cura e nella ricerca sulle malattie della pelle, dobbiamo ringraziare p. Monti che ha voluto dedicare con abnegazione la sua vita al prossimo sofferente”.