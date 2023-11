Diocesi: Ac Massa Carrara-Pontremoli, nel fine settimana assemblea “Un noi più grande”. Oggi pomeriggio dialogo con mons. Castellucci e Mattioli

“Un noi più grande: appassionati del Vangelo, al servizio del bene comune”. Questo il titolo della XII Assemblea diocesana dell’Azione Cattolica in calendario per sabato 11 e domenica 12 novembre a Pontremoli. Oggi, dalle 17 presso il Teatro della Rosa, si terrà il dibattito pubblico al quale parteciperà mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola, vescovo di Carpi, vicepresidente della Cei e presidente del Comitato nazionale del Cammino sinodale, insieme a Federica Matteoli, project manager della divisione Cambiamenti climatici, ambiente e biodiversità della Fao. L’evento, al quale parteciperà anche il vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, mons. Mario Vaccari, sarà coordinato da Luca Bortoli, direttore del trimestrale dell’Ac “Segno nel Mondo”. Domani, dalle 8.30 presso la sala convegni della casa per ferie Sacro Cuore a Marina di Massa, si svolgerà invece la fase assembleare vera e propria nel corso della quale si terrà l’approvazione del documento assembleare e la proclamazione degli eletti del nuovo consiglio diocesano dell’Azione Cattolica. Alle 12, poi, mons. Vaccari presiederà la celebrazione eucaristica.