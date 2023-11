Libri: Edizioni Ts, esce in e-book “In Terra Santa. Un pellegrinaggio spirituale” del card. Ravasi

Card. Ravasi (Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Edizioni Terra Santa (Ts) pubblica, anche in formato e-book, “In Terra Santa. Un pellegrinaggio spirituale”, del card. Gianfranco Ravasi. Si tratta di una nuova edizione rivista e aggiornata di “Sion. Guida essenziale alla Terra Santa”, pubblicato sempre da Edizioni Terra Santa nel 2017. Non si può visitare la Terra Santa, si legge in un comunicato di Edizioni Ts, “senza avere tra le mani la Bibbia e non si può comprendere appieno la dimensione storica della rivelazione biblica senza conoscere la geografia della Terra Santa”. Il percorso proposto dal card. Ravasi è strutturato in quattro grandi tappe che “corrispondono ai momenti fondamentali di un pellegrinaggio in Israele e Palestina: la Galilea, la regione settentrionale teatro dei primi atti di Gesù; la centrale Samaria; la meridionale Giudea e al suo centro – ma anche al centro di tutta la Terra Santa e di tutta la Bibbia – Gerusalemme, la città santa delle tre religioni monoteistiche sorelle, l’ebraismo, il cristianesimo, l’islam”. All’interno di ognuna di queste grandi tappe si snodano le località concrete in cui il pellegrino passerà: i 19 centri della Galilea, le 3 soste della Samaria, i 16 luoghi principali della Giudea e i 19 siti di Gerusalemme. “L’itinerario in Israele diventa la riscoperta delle radici della vita cristiana e di quelle storiche della fede biblica che è fondata nel passato ma è protesa verso la pienezza futura” scrive il card. Ravasi. “Le memorie della Terra Santa – conclude – non sono smorti ricordi del passato, sono voci ancor vive e risonanti che parlano al cuore e alla vita del credente. E allora, con le parole di uno splendido canto biblico del pellegrino, anche noi auguriamo ai lettori di queste pagine un’antica beatitudine: ‘Beato chi trova in Te la forza e decide nel suo cuore il santo viaggio!’”.