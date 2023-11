Diocesi: Orvieto-Todi, domani mons. Sigismondi presiede la messa nella solennità della Dedicazione della cattedrale

La Chiesa di Orvieto-Todi si prepara a festeggiare la solennità della Dedicazione della cattedrale. Le celebrazioni sono in programma dalla mattinata di domani, domenica 12 novembre. Dopo le messe delle 9 e delle 11.30, nel pomeriggio alle 16.30 è prevista la preghiera dei Secondi Vespri della Dedicazione e alle 17 la solenne messa presieduta dal vescovo di Orvieto-Todi, mons. Gualtiero Sigismondi, a cui prenderanno parte il Capitolo della cattedrale e il clero diocesano; animerà la celebrazione la Corale della cattedrale “Vox et Jubilum”. La posa della prima pietra della cattedrale di Orvieto avvenne per mano di Papa Niccolò IV la sera del 13 novembre 1290; era un sabato ed era l’ora del Vespro. Quest’anno, nel giorno della memoria, che ricorre dunque martedì 14 novembre, nella cappella del Sacro Corporale verrà celebrata una messa alle 9. A seguire, adorazione eucaristica fino alle 11 e dalle 15.30 alle 17.