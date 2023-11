Medio Oriente: Mecc, la versione araba del sussidio della “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2024”

Il Consiglio delle Chiese del Medio Oriente (Mecc) ha pubblicato la versione araba dell’opuscolo della “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani” 2024 (dal 18 al 25 gennaio), che ha per tema il passo del Vangelo di Luca, “Amerai il Signore Dio tuo … e il prossimo tuo come te stesso”. La preparazione dei materiali è stata affidata ad un gruppo ecumenico del Burkina Faso sostenuto dalla Comunità locale Chemin Neuf. Un tema significativo soprattutto alla luce del momento attuale vissuto dal Medio Oriente che soffre per guerre, conflitti, crisi e divisioni. Nella prefazione all’opuscolo, il Segretario Generale del Consiglio delle Chiese del Medio Oriente, Michel Abs, scrive: “Questo versetto pone la più grande sfida dell’uomo: amare il Signore e amare il prossimo. Il passo evangelico mette sullo stesso piano l’amore dell’uomo per se stesso, per il suo prossimo e per il suo Signore. Si tratta dell’apice dell’altruismo e della giustizia, valori che richiedono l’autodisciplina e l’addomesticamento dell’egoismo sfrenato”. Per Abs, “le guerre in molte regioni, gli squilibri nelle relazioni internazionali e le disuguaglianze derivanti dai compromessi imposti dalle potenze occidentali o da altre agenzie esterne ostacolano la nostra capacità di amare come Cristo. I cristiani, praticando l’amore gli uni per gli altri, al di là delle loro differenze, possono diventare prossimi come il Samaritano nel Vangelo”. Ed è proprio l’immagine del Buon Samaritano a essere stata scelta dal Consiglio delle Chiese del Medio Oriente come copertina del sussidio in arabo che sarà usato nelle celebrazioni in Medio Oriente.