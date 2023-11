Rai Tre: Sulla Via di Damasco, domani racconta la forza delle donne con tre storie al femminile

Alla forza delle donne è dedicata la prossima puntata di Sulla Via di Damasco, in onda domani, domenica 12 novembre, alle 7.30, su Rai Tre. In primo piano, tre storie al femminile che racchiudono percorsi di vita individuali, ciascuna con il suo mondo, sogni e ideali. Eva Crosetta ne traccia il profilo e ne scruta le personalità, nella puntata dal titolo “Donna: cuore della chiesa”. Chiara Amirante, ospite della puntata, in libreria con “L’amore vince”, ha dedicato la sua vita agli altri. Missione e strada sono parole che parlano di lei e di Nuovi Orizzonti, la Comunità da lei fondata. Maria A. Ambrogio, prima donna laica a guidare la Caritas di Reggio Calabria. Il suo ideale: stare dalla parte dei poveri, mettendo al centro il Vangelo. Tina Anselmi, in coda al programma di Vito Sidoti, è raccontata da Anna Vinci: profondamente credente, la prima donna ministro della Repubblica ha cambiato la storia del nostro paese; molte conquiste sulla parità di genere non sarebbero state possibili senza di lei. E richiamandosi a Papa Francesco, così Chiara Amirante: “Ognuna di noi deve guardare a Maria per riscoprire quel quid specifico che come donne possiamo portare nella Chiesa e nell’umanità”.