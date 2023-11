Striscia di Gaza: Napoli, il 15 novembre incontro sulle “prospettive di pace”. E iniziativa di solidarietà

In seguito all’attacco di Hamas a Israele, che ha cambiato non solo il corso del conflitto israelo-palestinese, ma anche le dinamiche dell’intero Medio Oriente, il Giornale “L’Incontro” (in occasione del centesimo numero) e il “Cortile dei Gentili”, network di persone e luogo d’incontro e confronto sui grandi temi e le sfide che interessano la società moderna, nato e attivo a Napoli da circa 10 anni, ha promosso l’incontro di studio “Con | Te | Se. Israele e Palestina: prospettive di pace”, che si terrà mercoledì 15 novembre, alle 17.30, nella Chiesa Immacolata Concezione in Napoli, alla Piazza Giuseppe Di Vittorio.

Motivo dell’incontro non è quello di analizzare il conflitto in atto da un punto di vista essenzialmente politico, quanto di offrire idee concrete e condivise che aiutino ad affrontare la feroce crisi in atto al di là di posizioni ideologiche o di interpretazioni unicamente geopolitiche. La complessità e la drammaticità delle vicende che riguardano il Medio Oriente, impongono una profonda conoscenza e una capacità di lettura oggettiva degli eventi.

L’incontro, moderato dalla giornalista Elena Scarici, si aprirà con un collegamento diretto da Gerusalemme per ascoltare la voce del card. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca dei latini, di fra’ Francesco Patton, Custode di Terra Santa, e di Maria Gianniti, corrispondente della Rai. In presenza da Napoli si confronteranno Eugenio Mazzarella, filosofo e politologo, Maria Luisa Fantappiè, responsabile del Programma Mediterraneo, Medioriente e Africa dell’’Istituto Affari Internazionali, e Nino Daniele, presidente del Premio Amato Lamberti, tra i promotori dell’iniziativa di pace #Fermatevi.

L’iniziativa si inserisce anche all’interno del progetto “La culla della carità”, promosso e sostenuto dalla comunità parrocchiale dal 2015 a beneficio delle Chiese cristiane del Medio Oriente. Gli interventi hanno coinvolto l’Ospedale San Giuseppe di Erbil (Iraq), l’Orfanotrofio La Créche e il Caritas Baby Hospital di Betlemme, la parrocchia latina San Francesco d’Assisi di Aleppo (Siria) l’ospedale Redemptoris Mater di Ashotsk (Armenia), il Centre Notre Dame de la Paix e l’Arsenale dell’Incontro di Amman (Giordania), il Comitato Al Karma di Beirut (Libano) e la parrocchia latina Sacra Famiglia di Gaza.

Anche quest’anno la scelta è caduta sulla comunità di Gaza. È possibile contribuire acquistando i prodotti solidali direttamente in parrocchia dal 25 novembre 2023 al 6 gennaio 2024, oppure mediante un bonifico, oppure partecipando alla Serata di beneficenza che si terrà sempre in parrocchia il 27 dicembre 2023, alle 18.