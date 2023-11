Fondazione Terra Santa: Roma, l’11 novembre la XVI Giornata dedicata ai Volontari delle Associazioni impegnate in progetti a favore della Terra Santa

foto SIR/Marco Calvarese

Si tiene oggi a Roma, presso l’Auditorium della Pontificia Università Antonianum, la XVI Giornata dedicata ai Volontari delle Associazioni impegnate in progetti a favore della Terra Santa. L’appuntamento annuale, organizzato dalla Fondazione Terra Santa, è “l’occasione per un momento di riflessione e formazione, oltre che di scambio di informazioni, tra tutte le realtà che in Italia vogliono aiutare la Custodia di Terra Santa nella sua missione, non solo in Israele e Palestina, ma anche nei Paesi vicini, come la Siria, che vive da anni la tragedia della guerra”. Proprio sulla tragedia dei conflitti, quello riesploso in queste settimane tra Israele e Hamas a Gaza e quello lungo dodici anni e che ha devastato la Siria, sono dedicati gli interventi dell’incontro di quest’anno, che vedrà la partecipazione del Custode di Terra Santa, fra Francesco Patton, giunto da Gerusalemme. La riflessione introduttiva è proposta da fra Pietro Messa, docente della Pontificia Università Antonianum, che affronterà il tema “Con Francesco, una Regola per la carità”. A seguire fra Bahjat Karakash, frate della Custodia e parroco della comunità cattolica latina di Aleppo, porterà la sua esperienza dalla. Un panel, moderato dal giornalista di Avvenire Luca Geronico sarà dedicato all’infanzia dimenticata della Siria. Danilo Feliciangeli del desk Medio Oriente di Caritas Italiana, Daniela Pompei responsabile dei servizi ai migranti della Comunità di Sant’Egidio, e Stefano Ravagnan, diplomatico e inviato speciale per la Siria del ministero degli Affari esteri, presenteranno iniziative e problematiche legate agli aiuti in favore delle vittime innocenti del conflitto. Chiuderà i lavori il Custode fra Francesco Patton.