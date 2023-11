Poveri: diocesi Siena, domani all’Annunziata il pranzo. I sindaci serviranno ai tavoli

Si torna celebrare la Giornata mondiale dei poveri, giunta alla settima edizione. In vista di questo appuntamento, che si terrà il 19 novembre 2023, l’arcidiocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino promuove per domani, domenica 12 novembre, nella chiesa della Santissima Annunziata a Siena, un pranzo speciale dedicato alle persone più fragili e in difficoltà voluto dall’arcivescovo, il card. Augusto Paolo Lojudice.

Prevista la presenza di oltre 140 persone che abitualmente vengono accolte dalla mensa di San Girolamo, dai centri di ascolto diocesani e parrocchiali, dai dormitori e dall’emporio dell’Arbia.

Il pranzo verrà preparato dalle contrade nella cucina della Selva e saranno sempre loro, con più turni, anche ad occuparsi dell’allestimento e dello smontaggio dell’apparecchiatura per la ristorazione. L’evento verrà realizzato grazie alle offerte di privati e con il contributo di un noto ristoratore che preparerà sul posto un antipasto gourmet e varie pasticcerie, invece, offriranno il dessert. A servire a tavola diversi sindaci di città della diocesi, amministratori e operatori della Società della Salute Senese assieme a ragazzi cresimati delle parrocchie di San Rocco e Uopini. Il pranzo verrà allietato anche da un momento di spettacolo con il coro gospel Joyful e un gruppo di ballerini.