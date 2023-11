Papa Francesco: a European Parents’ Association, “sostenersi a vicenda” per “accendere nei genitori una ‘passione’ per l’educazione”

“Sono molto importanti le reti di sostegno per i genitori, come le vostre associazioni. Tramite la condivisione di esperienze e di percorsi formativi, esse aiutano i genitori ad essere più preparati e soprattutto a non sentirsi soli e non scoraggiarsi”. Lo ha detto Papa Francesco, stamani, durante il suo intervento all’udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, con i partecipanti alla General Assembly and Conference della European Parents’ Association (Epa), in corso a Roma dal 10 all’11 novembre 2023. “La missione educativa dei genitori non è certo favorita oggi dal contesto culturale, almeno in Europa – ha osservato il Pontefice -. Esso infatti è segnato dal soggettivismo etico e da un materialismo pratico. La dignità della persona umana è sempre affermata ma a volte di fatto non rispettata. I genitori si rendono conto ben presto che i loro figli sono immersi in questa atmosfera culturale. Ciò che essi ‘respirano’, ciò che assorbono dai media è spesso in contrasto con quanto fino a pochi decenni fa era considerato ‘normale’ ma che ora sembra non esserlo più”.

Di fronte a queste difficoltà, che “possono essere scoraggianti”, bisogna – secondo il Papa – “sostenersi a vicenda” per “accendere nei genitori una ‘passione’ per l’educazione”. “Educare è umanizzare, è rendere l’uomo pienamente uomo. È vero, la cultura è cambiata, ma le esigenze più profonde del cuore umano conservano un nucleo immutabile che prima o poi viene fuori anche nei figli. Da lì bisogna sempre ripartire. Dio stesso ha inscritto nella nostra natura le esigenze insopprimibili di amore, di verità, di bellezza, di relazionalità e di donazione, di apertura al tu dell’altro e di apertura al Tu trascendente. Queste esigenze del cuore sono potenti alleati di ogni educatore. Facendole emergere, imparando ad ascoltarle, anche i nostri figli non avranno difficoltà a vedere il bene, il valore delle proposte educative dei loro genitori”.