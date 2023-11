Papa Francesco: a European Parents’ Association, “no a programmi educativi in contrasto con convinzioni e valori”

“La vita si apre a tutta la sua ricchezza e bellezza quando viene spesa, quando si ‘perde’ per gli altri e così si trova veramente, come Gesù ci ha insegnato. Questo è il grande compito educativo dei genitori: formare persone libere e generose che hanno conosciuto l’amore di Dio e che donano a piene mani ciò che sanno di aver ricevuto come dono”. Lo ha detto Papa Francesco, stamani, durante il suo intervento all’udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, con i partecipanti alla General Assembly and Conference della European Parents’ Association (Epa), in corso a Roma dal 10 all’11 novembre 2023.

Il Pontefice ha reputato “importante” che venga riconosciuto a tutti i livelli il “ruolo sociale dei genitori”. “Educare un figlio è una vera opera sociale, perché significa formarlo alla relazionalità, al rispetto degli altri, alla cooperazione in vista di un obiettivo comune, alla responsabilità, al senso del dovere, al valore del sacrificio per il bene comune. Tutti valori che fanno di un giovane una persona affidabile e leale, capace di dare il suo contributo al lavoro, alla convivenza civile, alla solidarietà. Altrimenti i figli crescono come ‘isole’, slegati dagli altri, incapaci di una visione comune, abituati a considerare i propri desideri come valori assoluti; e così la società si decostruisce, si impoverisce e diventa sempre più debole e disumana”.

Per questo è “necessario” “tutelare il diritto dei genitori a crescere ed educare i figli con libertà, senza essere costretti in nessun ambito, particolarmente in quello scolastico, a dover accettare programmi educativi che siano in contrasto con le loro convinzioni e i loro valori”.