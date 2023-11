Diocesi: Savona, la Cantoria San Nicolò di Albisola in concerto a Lavagnola, il chitarrista Friedemann Wuttke nell’oratorio di via Guidobono

(foto diocesi Savona-Noli)

Sono in programma per domenica 12 novembre a Savona 2 concerti. Il primo nell’ambito della festa patronale della parrocchia San Dalmazio Martire, nel quartiere Lavagnola, dove alle ore 16 si svolgerà in chiesa il concerto della Cantoria San Nicolò di Albisola Superiore, diretta da Antonio Delfino, che suonerà l’harmonium Tubi 1930. Un evento rinviato per maltempo il 20 ottobre scorso, che porta in scaletta brani di Eugéne Gigout, Emile Dethier, Josef G. Rheinberger, Fernand de la Tombelle, Jean Langlais, Flor Peeters e Manuel Costa Dquidt, quest’ultimo con “Plegaria de los pescadores ‘a la Virgen de la Misericordia de Savona’”. Il secondo appuntamento, alle ore 21 nell’Oratorio Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla in via Bartolomeo Guidobono, è inserito nel XI Festival internazionale di musica di Savona ed organizzato dall’Ensemble Nuove Musiche in collaborazione con l’Istituto di Cultura ItaloTedesca, e vedrà il concerto di chitarra classica di Friedemann Wuttke, con brani di Paganini, Sor, Bach, Carulli e Albeniz. L’ingresso sarà gratuito. Per informazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 3887963340 o scrivere via e-mail all’indirizzo segreteria@ensemblenuovemusiche.eu.