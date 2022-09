Ucraina: il 14 settembre anche il Rinnovamento nello Spirito aderisce all’adorazione eucaristica con un “Muro di fuoco” di 12 ore no stop

È in programma per il 14 settembre prossimo il gesto comunitario di solidarietà nella preghiera per l’Ucraina, flagellata da una guerra che dura da oltre sei mesi, promosso dal Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee), su istanza di Papa Francesco. La Conferenza episcopale italiana, aderendo all’iniziativa, propone un momento di Adorazione eucaristica nel pomeriggio dello stesso giorno in cui ricorre la festività della Esaltazione della Croce.

Il Rinnovamento nello Spirito Santo fa suo l’invito e aderisce all’iniziativa proponendo un “Muro di Fuoco”: 12 ore ininterrotte di Roveto Ardente – Adorazione eucaristica con animazione carismatica – secondo le intenzioni del Pontefice e dei presuli d’Europa. Ad ogni ora di Adorazione saranno associate diocesi del Nord, del Centro e del Sud Italia, con la partecipazione di Cenacoli, Gruppi e Comunità del RnS.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.rinnovamento.org