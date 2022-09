Papa Francesco: a partecipanti plenaria Pas, “chiamati ad essere testimoni di libertà, giustizia, pace contro odio, violenza e guerra”. “Chiesa alleata degli scienziati”

“Nel nome di Dio, che ha creato tutti gli esseri umani per un comune destino di felicità siamo chiamati oggi a testimoniare la nostra essenza fraterna di libertà, giustizia, dialogo, incontro reciproco, amore e pace, evitando di alimentare odio, risentimento, divisione, violenza e guerra”. E’ l’appello di Papa Francesco a conclusione dell’udienza concessa oggi in Vaticano ai partecipanti alla plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze (Pas) sul tema “Scienza di base per lo sviluppo umano, la pace e la salute planetaria”. “Nel nome del Dio che ci ha donato il pianeta per salvaguardarlo e svilupparlo – ha proseguito il Pontefice -, oggi siamo chiamati alla conversione ecologica per salvare la casa comune e la nostra vita insieme a quella delle generazioni future, invece di aumentare le disuguaglianze, lo sfruttamento e la distruzione”. Infine l’incoraggiamento agli scienziati “a continuare a lavorare per la verità, la libertà, il dialogo, la giustizia e la pace.

Oggi più che mai – ha concluso – la Chiesa cattolica è alleata degli scienziati che seguono questa ispirazione, e lo è anche grazie a voi!”.