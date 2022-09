Giornata per l’Ucraina: diocesi Alba, il 14 settembre adorazione eucaristica e messa in cattedrale presiedute dal vescovo Brunetti

Anche la diocesi di Alba, su invito della Cei che ha accolto la proposta del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee), organizzerà il 14 settembre prossimo, festa dell’Esaltazione della Croce, un momento di adorazione eucaristica per invocare il dono della pace in terra Ucraina. Il vescovo Marco Brunetti ha comunicato che “personalmente parteciperò al momento di adorazione” in programma alle 17 in cattedrale a cui farà seguito la celebrazione eucaristica che presiederà alle 18. “La nostra partecipazione a codesta iniziativa – ha scritto mons. Brunetti – oltre ad essere un segno di comunione con tutte le Chiese italiane ed europee è un modo per esprimere la nostra vicinanza a questo popolo martoriato da questa folle guerra che assolutamente non vogliamo dimenticare. Maria regina della pace interceda per il mondo intero”.