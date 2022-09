Diocesi: Sant’Egidio Genova, domani la prima “Dream Run” per “divertirsi, mantenersi in forma e aiutare chi ha bisogno”

Divertirsi, mantenersi in forma e aiutare chi ha bisogno. Sono gli obiettivi della prima Dream Run che si terrà a Genova domani 11 settembre. Come spiegano gli organizzatori “il ricavato verrà devoluto per sostenere il programma Dream della Comunità di Sant’Egidio per la lotta all’Aids e alla malnutrizione in 10 paesi africani”. Sono almeno 200 le persone che si sono già iscritte tramite il sito web ma è probabile che il numero possa crescere dal momento che i ritardatari potranno iscriversi anche la mattina stessa della gara. Sono previste due modalità di partecipazione. La prima prevede 8 km di corsa, ossia il percorso ripetuto due volte, ed è pensata per i runner allenati e per i più intraprendenti. La seconda sarà invece di 4 km, un solo giro, da percorrere con più tranquillità con bambini e amici a quattro zampe. La partenza avrà luogo in Corso Italia alle 9:30 all’altezza di via Piave dove sarà possibile ritirare il kit per la gara che contiene la maglietta e alcuni gadget. Sarà presente un punto ristoro a metà percorso. Per l’iscrizione è necessario versare un’offerta minima di 10 euro per gli adulti mentre per i bambini è gratis. Si può effettuare un versamento sul conto corrente IT44L0503401400000000002102, intestato a Comunità di Sant’Egidio con la causale “Donazione liberale iscrizione Dream Run”, oppure tramite contanti il giorno stesso della gara. Dream è un programma sanitario nato per la cura e la prevenzione dell’Aids in Africa per iniziativa della Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con la Fondazione Dream. L’acronimo ha assunto attualmente il significato di Disease Relief through Excellent and Advanced Means cioè “Liberazione dalle malattie attraverso mezzi avanzati ed eccellenti” e consiste in un programma di salute globale per l’Africa.