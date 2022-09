Giornalismo: Roma, il 28 settembre alla Lumsa consegna del Premio Alessandra Bisceglia per la comunicazione sociale

Manca poco più di un mese all’evento di premiazione della VI edizione del Premio giornalistico Alessandra Bisceglia per la comunicazione sociale, in programma mercoledì 28 settembre 2022 nell’Aula Magna dell’Università Lumsa, a Roma.

Come di consueto, la premiazione sarà preceduta da un convegno Ecm dal titolo “Fragili più fragili. Raccontare le malattie rare al tempo della pandemia e della guerra”, in cui interverranno esponenti del mondo del giornalismo e della comunicazione.

Il Premio giornalistico Alessandra Bisceglia è uno dei pochi premi in Italia dedicati alla comunicazione sociale rivolto a giornalisti under 35. Questo perché, in un panorama sempre più a rischio di disinformazione, la Fondazione Alessandra Bisceglia ViVa Ale Onlus crede che la professione del giornalista e la sua effettiva preparazione vadano tutelate, soprattutto a proposito di un tema delicato come la malattia e le sue ricadute sociali.

Intitolato alla memoria di Alessandra Bisceglia, giornalista lucana, autrice televisiva, dotata di grandi capacità professionali e umane, che ci ha lasciato prematuramente a causa di una malformazione vascolare rarissima, il Premio vuole ricordare l’importanza di raccontare la speranza perché, come diceva Alessandra: “Sono le condizioni peggiori a rendere le situazioni straordinarie”.