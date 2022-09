Elezioni: mons. Raspanti (Acireale) incontra il 14 settembre i giornalisti per presentare il messaggio dei vescovi siciliani a candidati e cittadini

Mercoledì 14 settembre, alle ore 10.30 nel Palazzo vescovile di Acireale (Largo Giovanni XXIIII,3) mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Cesi, sarà a disposizione degli operatori della comunicazione per quanto riguarda il “Messaggio dei Vescovi di Sicilia ai candidati della guida della Regione Siciliana e a tutti i siciliani”.

I vescovi di Sicilia, si legge in un comunicato, esortano i candidati ad avere “una chiara progettualità” in un territorio dove si “sta allargando la forbice delle diseguaglianze” causando così “la nascita di nuove povertà”. Aumentano “i fenomeni criminali, a cominciare da quelli mafiosi che, trovano terreno fertile” . Di qui l’auspicio di “maggiore attenzione a cogliere le opportunità dei fondi del Pnrr per lo sviluppo dell’isola: scuola, sanità e infrastrutture”. I presuli chiedono di non dimenticare i giovani, i beni culturali ed il turismo. Sollecitano più impegno a dare “soluzione definitiva al grave problema dei rifiuti”.