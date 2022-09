Comitato Testamento solidale: Roma, il 13 settembre l’evento “Guardare oltre” per fare il punto sulla solidarietà dopo la pandemia

No profit

“Guardare oltre” è il titolo dell’evento che il Comitato Testamento solidale promuove a Roma il 13 settembre, in occasione della Giornata internazionale del lascito solidale 2022 (ore 11 – Sala Igea dell’Istituto Treccani – piazza dell’Enciclopedia Italiana, 4).

Insieme a un panel di esperti, il Comitato farà il punto sullo stato della solidarietà in Italia a partire dai risultati della nuova ricerca Walden Lab “Futuro, benessere, solidarietà, lasciti solidali. Come sono cambiati gli orientamenti degli italiani dopo due anni segnati da pandemia e guerra”. Interverranno Rossano Bartoli, portavoce del Comitato Testamento solidale e presidente della Lega del filo d’oro; Paolo Anselmi, fondatore e presidente di Walden Lab, docente di marketing sociale all’Università Cattolica di Milano; Flavia Fiocchi, consigliere nazionale del Notariato con delega al Terzo Settore; Luisa Leonini, docente di sociologia dei processi culturali all’Università degli studi di Milano; Mario Pollo, docente emerito di pedagogia generale e sociale e di psicologia alla Lumsa di Roma.