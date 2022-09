Giornata per l’Ucraina: diocesi Aosta, il 14 settembre messa e adorazione eucaristica in Santa Croce

Aderendo all’invito del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee), fatto proprio e rilanciato dalla Cei, anche la diocesi di Aosta proporrà mercoledì 14 settembre un gesto comunitario di solidarietà e di preghiera per invocare la pace in Ucraina. Alle 18.30, nella chiesa di Santa Croce, verrà celebrata una messa alla quale seguirà l’adorazione eucaristica. La diocesi, in una nota, sottolinea che “l’iniziativa di preghiera può essere realizzata in tutte le parrocchie utilizzando il sussidio, predisposto dalla Cei”.