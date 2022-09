Giornata per il Creato: Cagliari, il 17 settembre escursione, preghiera e dialogo tra il card. Bassetti e mons. Baturi

Sabato 17 settembre 2022, nel Parco naturale di Molentargius (via la Palma 9, ingresso lato Saline, Cagliari), in occasione della Giornata diocesana per la custodia del Creato, la Pastorale sociale e del lavoro, in collaborazione con la Pastorale giovanile ed il Progetto Policoro, promuove un’iniziativa sul tema “Ascolta la voce del Creato”.

Il programma, ricco e articolato, si divide in due tappe: una mattutina e una serale. Dopo l’arrivo e l’accoglienza alle 9, prevede alle 9.30 un’escursione ecologico-spirituale all’interno della splendida cornice del Parco e delle Saline, l’illustrazione naturalistica del sito, alternata da brani della “Laudato sì” di Papa Francesco. Intorno alle 11.45 si entra nel vivo dei lavori attraverso il dialogo tra il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve già presidente della Conferenza episcopale italiana, mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, Stefano Secci, presidente del Parco naturale di Molentargius e Vincenzo Tiana, presidente dell’Associazione del Parco. “In questa giornata – afferma mons. Baturi – ci lasciamo guidare dalle parole di papa Francesco che ci ha ricordato come sia necessario, per una vera salvaguardia del creato, che tutti agiamo con decisione, perché stiamo raggiungendo “un punto di rottura” per cui i ritardi accumulati in passato non possono giustificare la nostra inazione nell’oggi”. “Siamo stati sollecitati dall’invito di papa Francesco – commenta il direttore della Pastorale sociale e del lavoro Ignazio Boi – nella sua lettera per il Tempo del Creato “Ascolta la voce del Creato”. Ci è sembrato importante, nel solco del percorso sinodale della nostra Chiesa, proporre un momento di ascolto delle bellezze del Creato e delle sue ferite, e al tempo stesso disporci all’ascolto della voce delle creature per riaffermare il primato della persona e la necessità di rafforzare l’impegno per il bene-essere di ognuno”. La mattinata si chiuderà con la preghiera conclusiva. A chiudere la Giornata sarà la messa, celebrata dal card. Bassetti alle 19 nella parrocchia San Francesco d’Assisi a Cagliari, e un concerto polifonico a cura dell’associazione culturale “Hic et Nunc”.