Chiese Orientali: Roma, sessione formativa per vescovi di recente ordinazione. Card. Sandri (prefetto Dicastero), “da nuovi martiri ispirazione in corsa verso Pasqua eterna”

“Ripartiamo da uno sguardo buono e misericordioso, che fugge le ipocrisie sapendo riconoscere le travi nei propri occhi e riconoscendo il nostro bisogno di essere guariti e perdonati per poter essere ministri di misericordia a nostra volta”. Lo ha detto il card. Leonardo Sandri, prefetto del Dicastero per le Chiese orientali, nell’omelia della messa celebrata ieri mattina in rito latino, nell’ambito dell’incontro di conoscenza e formazione per il gruppo di 45 vescovi di recente ordinazione appartenenti alle Chiese e ai territori di propria competenza in corso fino ad oggi a Roma, presso il Pontificio Collegio Pio Romeno in Passeggiata del Gianicolo. “Un perdono – ha proseguito Sandri – che anche oggi, nelle vostre terre e in molte parti del mondo, deve giungere come quello di Gesù a coloro che in nuovi modi crocifiggono i suoi discepoli: per quanto non siano appartenenti alle nostre Chiese orientali, vorrei ricordare due donne, due operaie del Vangelo, che hanno consegnato la loro vita al Signore fino alla suprema testimonianza. La piccola sorella di Gesù, Suor Luisa Dell’Orto, uccisa ad Haiti il 25 giugno scorso, e Suor Maria de Coppi, Religiosa comboniana uccisa in Mozambico il 6 settembre”. Di qui l’auspicio che “insieme ai tanti

testimoni dell’Oriente cristiano, come quelli della cattedrale di Baghdad del 2010, abbiano ricevuto la corona che dura per sempre, ed ora ci siano di esempio e di ispirazione per continuare a correre nella corsa verso la Pasqua eterna”.

Quindi, riferisce un comunicato, “si è aperta la sessione di lavoro che ha visto l’introduzione al funzionamento del Dicastero e la sua collocazione all’interno della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium”. Sono state affrontate tematiche amministrative, con la spiegazione di come il Dicastero può sostenere anche materialmente le rispettive Chiese grazie ai contributi di alcuni benefattori, in particolare la Colletta di Terra Santa. Si è quindi parlato della realtà della Roaco, ol ruolo delle agenzie e la la presentazione dei progetti. Questa mattina l’arcivescovo segretario Giorgio Demetrio Gallaro ha presieduto la Divina Liturgia in rito bizantino,