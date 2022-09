Solidarietà: Comunità Papa Giovanni XXIII, torna il 17 e 18 settembre l’evento “Un pasto al giorno”

Torna il 17 e 18 settembre nelle piazze di tutta Italia l’evento solidale “Un pasto al giorno” , organizzato dai volontari dalla Comunità Papa Giovanni XXIII. L’obiettivo, spiegano, “è condividere la consapevolezza e i risultati maturati durante queste esperienze, per portare avanti un lavoro di sensibilizzazione su tematiche importanti per il futuro di ogni singolo individuo”. Attraverso iniziative come questa la Comunità raccoglie sostegno che le permette di garantire ogni anno 7 milioni e mezzo di pasti a persone in povertà e in difficoltà che accoglie nelle sue case, mense e realtà di aiuto.