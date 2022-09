Giovanni Paolo I: Canale d’Agordo, domani pomeriggio messa di ringraziamento per la beatificazione

Dopo la grande gioia di domenica 4 settembre con la beatificazione di papa Luciani, a Canale d’Agordo (Belluno) proseguono gli appuntamenti in onore di papa Giovanni Paolo I organizzati dalla Fondazione Papa Luciani di Canale d’Agordo Onlus e dal Musal – Museo Albino Luciani (www.musal.it). Domani, domenica 11 settembre, alle ore 16.00, in piazza Papa Luciani – con maxischermo su piazza Salvatore Serafini (retro municipio) – si terrà la messa solenne di ringraziamento per la beatificazione di Papa Giovanni Paolo I. Tre diocesi, un unico “grazie” per celebrare beato Giovanni Paolo I con la messa presieduta dal patriarca di Venezia Francesco Moraglia e i vescovi di Belluno-Feltre, Renato Marangoni, e di Vittorio Veneto, Corrado Pizziolo.

Dopo l’arrivo di quanti hanno prenotato e hanno ricevuto per posta elettronica il pass, sarà comunque possibile accedere alla piazza limitatamente ai posti che risulteranno liberi. Quanti hanno ricevuto il pass, sono pregati di arrivare in piazza a Canale d’Agordo entro le 14.30. Per permettere a tutti di poter conoscere a fondo papa Luciani, durante il mese di settembre saranno aperti la Casa natale (dalle ore 10 alle 18) e il Museo dedicato al beato (dalle ore 9 alle ore 19) e, fino a domani, anche la chiesa monumentale di San Simon del 1185 con l’adiacente Schola della Confraternita dei Battuti, a Vallada Agordina. Questi gli orari: dal martedì alla domenica, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.