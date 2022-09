Diocesi: Perugia, da Trento un gruppo di fedeli guidati dal vescovo Tisi per l’ordinazione episcopale di don Ivan Maffeis

Una delegazione ufficiale della diocesi di Trento, guidata dall’arcivescovo mons. Lauro Tisi, sarà a Perugia domani per partecipare all’ordinazione episcopale di don Ivan Maffeis, arcivescovo eletto di Perugia-Città della Pieve. Il sacerdote trentino, nato 58 anni fa a Pinzolo, vivrà un’intensa giornata che culminerà con l’ordinazione, alle 16, nella cattedrale di San Lorenzo. All’imposizione delle mani sul suo capo, don Ivan arriverà dopo un itinerario a tappe che lo porterà a conoscere realtà significative della diocesi di cui è chiamato ad essere nuovo pastore: visiterà anzitutto una parrocchia, la prima della diocesi dal punto di vista geografico; poi i giovani di parrocchie e oratori e una rappresentanza dei tanti studenti universitari che animano Perugia; a seguire la realtà della povertà e del disagio seguita dalla Caritas, prima di giungere nella piazza antistante la cattedrale per i saluti delle autorità. Quindi, la Messa con l’ordinazione episcopale.

La diocesi di Trento sarà presente a Perugia con una delegazione e recherà in dono alcune reliquie di San Vigilio e dei martiri d’Anaunia Sisinio, Martirio ed Alessandro. Almeno due pullman di fedeli scenderanno dal Trentino partendo dalla val Rendena, terra d’origine di don Ivan, e da Rovereto, dove l’arcivescovo eletto è stato parroco negli ultimi anni. Alla celebrazione sarà presente anche una nutrita rappresentanza di collaboratori laici della Cei di cui don Maffeis è stato portavoce e sottosegretario.