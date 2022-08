Solidarietà: Medicina Solidale e Fonte d’Ismaele, stamattina a Tor Bella Monaca distribuiti pacchi viveri e presidi anti Covid a famiglie in difficoltà

Non si fermano con il mese di agosto le attività di solidarietà dell’Istituto di Medicina Solidale e dell’Osservatorio Fonte d’Ismaele. Questa mattina, infatti, presso la sede di Medicina Solidale a Tor Bella Monaca si è svolta una nuova distribuzione di pacchi viveri a oltre 50 famiglie con bambini assistite dalle due realtà nel quadrante est della Capitale. Sono stati consegnati cibi e presidi per il contenimento del contagio da Covid-19 e, contestualmente, sono state effettuate anche visite mediche e controlli pediatrici.

“Il nostro obiettivo principale è la tutela dell’infanzia – spiega Lucia Ercoli, coordinatrice dell’Osservatorio Fonte d’Ismaele – e questa passa innanzitutto dall’ascolto dei più piccoli, dall’attenzione ai loro bisogni e dal garantire loro benessere e felicità. Spesso, la felicità può dipendere anche da un buon pasto, per questo cerchiamo sempre di aiutare le famiglie che hanno più bisogno. In occasioni come questa, registriamo in maniera sempre maggiore la necessità di un garante per l’infanzia, figura di cui purtroppo Roma non è ancora provvista e che ci auguriamo venga nominata al più presto”.

“Agosto – dichiara Giovanni Serra, presidente di Medicina Solidale – è il mese in cui i bisogni di chi è in difficoltà si acuiscono, non vanno di certo in ferie. Abbiamo voluto tenere aperto il nostro centro per le persone fragili che assistiamo durante tutto l’anno, per dimostrare che anche in questo periodo estivo non sono sole, e che possono contare sempre su un aiuto e un sostegno, materiale ma non solo”.