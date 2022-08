Diocesi: Savona-Noli, a Cogoleto il ricordo dei bombardamenti su Hiroshima e Nagasaki e delle guerre dimenticate

foto diocesi Savona-Noli)

È in programma a Cogoleto un evento diviso in due giorni, 6 e 16 agosto, per ricordare i bombardamenti su Hiroshima e Nagasaki a 77 anni di distanza, e riflettere sulle guerre dimenticate. “Facciamo memoria in questo tempo in cui sono in atto 59 conflitti, sconosciuti alla maggior parte di noi”, si legge nell’invito che il comune di Cogoleto, il Circolo Acli “Hélder Câmara” e la parrocchia Santa Maria Maggiore, hanno realizzato come promotori dell’iniziativa “6 agosto – 9 agosto 1945 – 2022 Hiroshima e Nagasaki”. Domani alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di Cogoleto, è in programma una messa, mentre il 16 agosto alle ore 21 nei giardini di Villa Nasturzio si svolgerà una serata di parole, musica e riflessioni che avrà come filo conduttore il pensiero dell’arcivescovo brasiliano al quale è intitolato il circolo: “Il grande scandalo del secolo è continuare a spendere nella produzioni di armi che, lo sappiamo bene, potrebbe liquidare la vita sulla terra, somme che permetterebbero di creare un mondo più giusto e umano”.