Riconoscimenti: santuario San Giovanni Paolo II, domenica il XXI Premio internazionale “La Stele della Ienca” al 9° Reggimento Alpini

Il XXI Premio internazionale “La Stele della Ienca” verrà conferito domenica al 9° Reggimento Alpini, nel 150° del loro anniversario. Nell’ambito delle attività di promozione sociale, culturale e turistico-religiose che l’omonima associazione svolge annualmente da più di venti anni, per il 2022 la XXI edizione del Premio, che si svolgerà in San Pietro della Ienca all’interno del comprensorio montano del Gran Sasso d’Italia in territorio comunale de L’Aquila. verrà conferito al 9° Reggimento Alpini e la cerimonia sarà preceduta dalla messa celebrata alle 11 dall’arcivescovo metropolita de L’Aquila, card. Giuseppe Petrocchi.

Il riconoscimento, si legge in un comunicato, viene annualmente conferito a personalità, enti o soggetti giuridici ai quali sono riconosciuti i particolari meriti nei diversi ambiti della promozione culturale, della ricerca scientifica, della salvaguardia e valorizzazione della natura e della promozione della cultura della solidarietà, comunque, sempre nel ricordo e nel nome del grande Pontefice San Giovanni Paolo II”.

Gli eventi si svolgeranno in prossimità dell’antica chiesa medievale di San Pietro che è stata eretta nel 2011 come primo santuario dedicato all’amato Santo e, inoltre, con Decreto del cardinale arciprete della basilica vaticana ha ricevuto l’importante riconoscimento di “Chiesa sub umbra Petri”, cioè elevata a chiesa particolarmente legata alla basilica di San Pietro in Roma.