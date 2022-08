Assegno unico: De Palo (Forum Famiglie), “se viene tagliato si mostra miopia politica”

“Secondo fonti giornalistiche in Cdm si starebbe decidendo una sforbiciata all’assegno unico nel prossimo decreto aiuti bis. Sarebbe una vergona”: lo ha dichiarato, ieri, senza mezzi termini Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum Famiglie.

“In un Paese a nascita zero e indietro di vent’anni rispetto agli altri Paesi europei per quanto riguarda le politiche familiari invece di aumentare le risorse e migliorare l’assegno unico, si pensa di tagliarle – aggiunge De Palo -. Il fisco in Italia non è equo: le famiglie pagano le tasse in base al reddito e non in base alla composizione familiare e gli aiuti concessi in questi anni non hanno mai tenuto conto del numero dei figli”. Per il presidente del Forum, “tagliare l’assegno unico dopo nemmeno un anno di assestamento mostra una miopia politica. Le famiglie sono il petrolio e il gas del nostro Paese, così le schiacciamo e le tradiamo”.