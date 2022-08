Incendi boschivi: Protezione civile, decollati stamattina due Canadair per dare supporto alla Repubblica Ceca

A seguito di una nuova richiesta di supporto pervenuta all’Emergency Response Coordination Centre di Bruxelles dalle autorità della Repubblica Ceca, il Dipartimento della Protezione civile ha disposto l’invio di due Canadair CL 415 dei Vigili del Fuoco per fronteggiare i vasti incendi che stanno interessando alcune aree del Paese. I velivoli sono decollati in mattinata dall’aeroporto di Ciampino, diretti all’aeroporto di Vodochody.

I due Canadair sono stati inviati nell’ambito del progetto europeo “RescEu-It”, secondo il quale due Canadair dislocati sul territorio italiano, se non impiegati per le necessità nazionali, possono essere attivati, su richiesta di Bruxelles, in uno degli altri Paesi dell’Unione europea che dovesse trovarsi in situazioni di criticità. Il progetto unionale assicura risorse aggiuntive a sostegno dei Paesi impegnati a rispondere a catastrofi di particolare entità, anche al di fuori dell’Unione europea.

A supporto dei piloti, al fine di tenere i necessari contatti con le autorità locali, saranno sul posto anche un rappresentante del Dipartimento della Protezione civile italiana e uno del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.