Papa a L’Aquila: diocesi, sabato 20 agosto il convegno storico e pastorale “Da Celestino a Francesco. Una Chiesa della misericordia e della speranza”

“Da Celestino a Francesco. Una Chiesa della misericordia e della speranza”: questo il titolo del convegno storico e pastorale, promosso dall’arcidiocesi di L’Aquila, il 20 agosto, a Palazzo dell’Emiciclo-Sala Ipogea, in vista della visita di Papa Francesco a L’Aquila, il 28 agosto, per la Perdonanza celestiniana. Il programma del convegno, con inizio alle ore 9, prevede, dopo i saluti di mons. Antonio D’Angelo, vescovo ausiliare di L’Aquila, Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo, Pierluigi Biondi, sindaco di L’Aquila, la prolusione del card. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo metropolita di L’Aquila. Seguirà la prima parte del convegno, dedicata a “La misericordia: prospettiva biblica e pastorale”. Interverranno Rosanna Erminia Paola Manes, professore straordinario alla Facoltà di Missiologia della Pontificia Università Gregoriana, sul tema “‘Di generazione in generazione la sua misericordia…’ (Lc 1,50). La misericordia nel Vangelo di Luca” e don Luigi Epicoco, docente stabile all’Issr “Fides et Ratio” di L’Aquila e assistente ecclesiastico del Dicastero vaticano per la Comunicazione, sul tema “‘Il viaggio e la speranza’. Due categorie antropologiche da Celestino a Francesco”. La seconda parte avrà per tema “La misericordia: prospettiva storica e mistagogica-rituale”. Interverranno lo storico Walter Capezzali della Deputazione di Storia patria (“‘Dalla Ecclesia spiritualis al Corpus misticum’. Il breve pontificato di Celestino V”) e Daniele Pinton, direttore e docente stabile all’Issr “Fides et Ratio” di L’Aquila (“‘Omnes vere penitentes et confessos, (…) ad praemissam ecclesiam accesserint annuatim’. Il linguaggio mistagogico-rituale della Perdonanza celestiniana”. Le conclusioni sono previste per le 13. Modera i lavori Gianluigi Simone, docente all’Issr “Fides et Ratio” di L’Aquila.