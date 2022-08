Salute e solidarietà: Genova, domani i pazienti pediatrici dell’Istituto Gaslini imparano in spiaggia le prime tecniche di soccorso in acqua

(Foto: "Il Porto dei piccoli")

Una giornata di sole e mare, lontano dalle mura dell’ospedale. Domani, sabato 6 agosto, dalle 8,30 alle 11,30, l’Associazione “Il Porto dei piccoli” e la squadra della Croce rossa italiana-Comitato regionale Liguria portano in spiaggia i pazienti pediatrici dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Una giornata ludico-didattica, all’insegna della sicurezza, nel corso del quale gli esperti soccorritori della Cri spiegheranno ai piccoli pazienti le tecniche di soccorso in acqua, a nuoto o con l’ausilio della rescue-board.

Ci saranno anche delle attività per i genitori, per insegnare loro le manovre salvavita, come garantire un sonno sicuro ai propri bambini e come prestare il primo soccorso al mare in caso di incidenti. Un momento didattico e di informazione in riva al mare, ma soprattutto una bellissima occasione di svago per tutti i pazienti dell’Ospedale e le loro famiglie.

L’appuntamento fa parte del progetto “Let’s go to the beach”, organizzato da “Il Porto dei piccoli” in collaborazione con la Guardia Costiera di Genova, la Croce rossa italiana-Comitato regionale Liguria, la sezione ligure della Scuola italiana cani di salvataggio e la cooperativa Pescatori di Bagnara.

Ma non finisce qui. Da luglio a settembre, per tre volte a settimana (martedì, giovedì e venerdì), i professionisti del “Porto dei piccoli” organizzano dei laboratori a tema mare, come “Incontra il biologo”, “Sailing for children in hospital: cleaning the sea edition” e “1, 2, 3… Plastic – Art!”. Un modo per portare i piccoli pazienti al mare, regalando loro una gioiosa evasione dalla quotidianità dell’ospedale.