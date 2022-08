Diocesi: Avezzano, oggi pomeriggio la presentazione del libro-epistolario del beato Salvatore Lilli

Sarà presentato oggi pomeriggio, alle 17,30, presso piazza San Sebastiano a Cappadocia, nella diocesi di Avezzano, il libro “Mia cara sorella. Lettere del beato Salvatore Lilli alla sorella suor Maria Pia”. La presentazione sarà a cura di Angelo Bernardini, a seguire l’intervento del vescovo di Avezzano, mons. Giovanni Massaro.

“Anno dopo anno, passo dopo passo, cresce l’interesse e la devozione verso un figlio della Marsica martirizzato in Armenia Minore il 22 novembre 1895: il beato Salvatore Lilli da Cappadocia. Dopo il pellegrinaggio virtuale sui suoi passi, organizzato dalla diocesi dei Marsi nell’estate 2021, alla presenza del vescovo emerito, Pietro Santoro, ecco una nuova iniziativa promossa dalla diocesi: la presentazione dell’epistolario del beato, indirizzato alla sorella Maria Pia, suora trinitaria – si legge sul sito della diocesi di Avezzano -. Un lavoro che vede la preziosa collaborazione di più protagonisti: le suore Trinitarie che, con pazienza e laboriosità, hanno trascritto tutte le lettere dall’originale; padre Claudio Bottinidello Studium Biblicum di Gerusalemme e don Enzo Massotti hanno poi provveduto all’introduzione e alle note, per facilitarne la lettura contestualizzando ogni riferimento riportato per ciascuna lettera. Infine, grazie alla disponibilità di don Fulvio Amici e dell’Associazione culturale Lumen, da lui fondata, l’intera corrispondenza ha assunto la forma di un opuscolo a disposizione dei lettori, per meglio conoscere la spiritualità e il buon carattere di questo umile francescano”. La presentazione sarà arricchita da un intermezzo musicale dei maestri Walter D’Arcangelo e Marco Giacintucci sul tema “Fioretti Francescani. La tradizione francescana tra repertorio colto e ispirazione pastorale”. Si possono richiedere le copie della pubblicazione alle suore Trinitarie di Cappadocia.