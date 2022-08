PER VENERDÌ 5 AGOSTO – Diocesi: Belluno e Treviso, in agosto la 47ª edizione della Settimana biblica diocesana sugli Atti degli apostoli

L’Istituto superiore di scienze religiose “Giovanni Paolo I” di Belluno e Treviso e la Scuola di formazione teologica della diocesi di Treviso propongono la 47ª edizione della Settimana biblica diocesana, dal titolo “Di inizio in inizio. L’agire di Dio nella storia secondo Atti degli Apostoli”. L’appuntamento – realizzato in collaborazione con l’Associazione Incontri con la natura “don Paolo Chiavacci”, l’Ufficio diocesano per l’annuncio e la catechesi e l’Ufficio diocesano per l’insegnamento della religione cattolica – è dal 16 al 20 agosto 2022 presso il Centro di spiritualità e cultura “don Paolo Chiavacci” a Crespano di Pieve del Grappa /Treviso).

“Gli Atti degli Apostoli risultano particolarmente attuali in un contesto culturale ed ecclesiale nel quale il desiderio di una rinascita che segue alla crisi pandemica si scontra con la drammatica esperienza della guerra nel cuore dell’Europa, dalla quale non possono che emergere profonde scie di sofferenza, nuove povertà, odio e ingiustizia – spiegano gli organizzatori –. Il racconto delle vicende delle prime comunità cristiane mostra come gli uomini che si lasciano guidare dello Spirito Santo possono continuamente trovare strade nuove per annunciare il Vangelo della vita superando ogni barriera culturale e religiosa, anche a partire da apparenti fallimenti. La lettura di alcuni passaggi fondamentali dei primi quindici capitoli del libro di Atti sarà accompagnata da laboratori che aiutino a rimanere nella storia con uno sguardo di fiducia”. Le proposte bibliche sono curate dai biblisti dell’Istituto e della Scuola di formazione teologica: don Andrea Dal Cin, don Michele Marcato, don Luca Pizzato, don Mirko Pozzobon, Roberta Ronchiato.

La Settimana è aperta a tutti. I docenti di ruolo possono usufruire dalla Carta del docente. Saranno proposti due pomeriggi di laboratori specifici per insegnanti e per catechisti e operatori di pastorale.

Info: info.settimanabiblica@diocesitreviso.it.